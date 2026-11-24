O turismo rural é uma alternativa para quem quer fugir da agitação das grandes cidades. No interior de Pernambuco, os moradores de uma comunidade criaram uma associação focada no turismo agroecológico.



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