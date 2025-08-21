EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com aeronaves no Caribe
Operação americana visa combater narcotráfico na Venezuela
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Os Estados Unidos enviaram aeronaves para o sul do Caribe após mobilizarem navios de guerra, em uma ação contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O governo americano afirma que o objetivo é combater o tráfico de drogas na região.
A operação inclui aviões com capacidade para defesa contra armas químicas, biológicas e nucleares. Washington acusa Nicolás Maduro de envolvimento com narcoterrorismo desde 2020 e oferece uma recompensa por informações que levem à sua prisão.
Em resposta, Nicolás Maduro convocou as forças de segurança para proteger Caracas e afirmou que a Venezuela possui meios para se defender. O presidente venezuelano não mencionou diretamente os Estados Unidos ao tomar essa decisão.
