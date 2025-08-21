Logo R7.com
EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com aeronaves no Caribe

Operação americana visa combater narcotráfico na Venezuela

  • Os EUA enviaram aeronaves para o Caribe visando combater o narcotráfico na Venezuela.
  • A operação inclui aviões com defesa contra armas químicas, biológicas e nucleares.
  • Washington acusa Maduro de narcoterrorismo e oferece recompensa por informações sobre sua prisão.
  • Maduro convocou forças de segurança para proteger Caracas e declarou que a Venezuela pode se defender.

 

EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe
EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe

Os Estados Unidos enviaram aeronaves para o sul do Caribe após mobilizarem navios de guerra, em uma ação contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O governo americano afirma que o objetivo é combater o tráfico de drogas na região.

A operação inclui aviões com capacidade para defesa contra armas químicas, biológicas e nucleares. Washington acusa Nicolás Maduro de envolvimento com narcoterrorismo desde 2020 e oferece uma recompensa por informações que levem à sua prisão.

Em resposta, Nicolás Maduro convocou as forças de segurança para proteger Caracas e afirmou que a Venezuela possui meios para se defender. O presidente venezuelano não mencionou diretamente os Estados Unidos ao tomar essa decisão.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo dos Estados Unidos ao enviar aeronaves para o sul do Caribe?


Os Estados Unidos enviaram aeronaves para o sul do Caribe com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

Que tipo de aeronaves estão sendo utilizadas na operação americana?


A operação inclui aviões com capacidade para defesa contra armas químicas, biológicas e nucleares.

Como o governo dos EUA se relaciona com Nicolác Maduro no contexto desta operação?


Washington acusa Nicolác Maduro de envolvimento com narcoterrorismo desde 2020 e oferece uma recompensa por informações que levem à sua prisão.

Como Nicolác Maduro reagiu às ações dos Estados Unidos?

Nicolác Maduro convocou as forças de segurança para proteger Caracas e afirmou que a Venezuela possui meios para se defender, sem mencionar diretamente os Estados Unidos.

Assista ao vídeo - EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe

