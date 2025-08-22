Homem e criança têm capacetes roubados em São José dos Campos
Assaltantes armados agem em semáforo e polícia busca identificação
Em São José dos Campos, um homem e uma criança foram vítimas de um roubo enquanto estavam parados em uma moto em um semáforo. Dois assaltantes se aproximaram e roubaram os capacetes das vítimas. Durante o incidente, o responsável pela criança conseguiu afastá-la dos criminosos. Após o roubo, os ladrões fugiram rapidamente. A polícia está utilizando imagens capturadas na cena para tentar identificar os assaltantes.
Assista ao vídeo - Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)
Suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir contra vítimas; polícia tenta identificar ladrões responsáveis pela ação
