Homem e criança têm capacetes roubados em São José dos Campos Assaltantes armados agem em semáforo e polícia busca identificação News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Em São José dos Campos, um homem e uma criança foram vítimas de um roubo enquanto estavam parados em uma moto em um semáforo. Dois assaltantes se aproximaram e roubaram os capacetes das vítimas. Durante o incidente, o responsável pela criança conseguiu afastá-la dos criminosos. Após o roubo, os ladrões fugiram rapidamente. A polícia está utilizando imagens capturadas na cena para tentar identificar os assaltantes.

Assista ao vídeo - Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Veja também

‌



Suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir contra vítimas; polícia tenta identificar ladrões responsáveis pela ação

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP) Homens 'saem na mão' após acidente de trânsito, mas logo se reconciliam e param de brigar; veja EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe Rússia planeja aumentar escudo nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro Criminoso derruba mulher ao furtar celular em São Paulo; veja vídeo Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV Consumidor e empresas americanas reclamam de taxação contra o Brasil, diz economista Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão Mulher cai de ônibus e bate a cabeça no chão após freada brusca, em Campinas (SP) Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30 Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação Vídeo mostra momento em que raio atinge rede de energia e provoca apagão nos EUA

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!