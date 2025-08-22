Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem e criança têm capacetes roubados em São José dos Campos

Assaltantes armados agem em semáforo e polícia busca identificação

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)
Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Em São José dos Campos, um homem e uma criança foram vítimas de um roubo enquanto estavam parados em uma moto em um semáforo. Dois assaltantes se aproximaram e roubaram os capacetes das vítimas. Durante o incidente, o responsável pela criança conseguiu afastá-la dos criminosos. Após o roubo, os ladrões fugiram rapidamente. A polícia está utilizando imagens capturadas na cena para tentar identificar os assaltantes.

Assista ao vídeo - Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Veja também


Suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir contra vítimas; polícia tenta identificar ladrões responsáveis pela ação

News das 19h playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.