Homem se pendura em luminária de supermercado no Rio de Janeiro

Vídeo: homem se pendura em luminária e causa tumulto em supermercado do Rio de Janeiro

Um homem subiu nas prateleiras de um supermercado no Rio de Janeiro e se agarrou a uma luminária, causando tumulto. A polícia foi chamada para tentar convencê-lo a descer, enquanto o SAMU também foi acionado devido ao estado mental do indivíduo, que apresentava sinais de surto psicótico. Apesar dos esforços dos policiais e de outra pessoa que tentavam persuadi-lo a sair da luminária, ele recusou-se a descer. O mercado estava cheio, surpreendendo os presentes com a situação incomum. A polícia não divulgou se ele foi detido após o atendimento pelo SAMU.

