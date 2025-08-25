Policial reage a roubo em Osasco e atira em criminoso
Assaltante baleado por PM de folga durante tentativa de roubo
Um policial militar fora de serviço reagiu a uma tentativa de roubo em Osasco, na Grande São Paulo, baleando um dos assaltantes. Quatro homens em duas motos abordaram o agente e um motociclista próximo ao veículo do policial.
Mesmo ferido, o assaltante conseguiu fugir. Uma das motos usadas pelos suspeitos era roubada. As autoridades continuam as buscas para localizar os envolvidos no crime.
Assista ao vídeo - PM de folga reage a assalto e atira em criminoso, em Osasco (SP)
