Policial reage a roubo em Osasco e atira em criminoso

Um policial militar fora de serviço reagiu a uma tentativa de roubo em Osasco, na Grande São Paulo, baleando um dos assaltantes. Quatro homens em duas motos abordaram o agente e um motociclista próximo ao veículo do policial.

Mesmo ferido, o assaltante conseguiu fugir. Uma das motos usadas pelos suspeitos era roubada. As autoridades continuam as buscas para localizar os envolvidos no crime.

