Projeto na Amazônia reabilita peixes-boi ameaçados Estudantes de veterinária vivenciam conservação prática no Pará News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 20h28 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto do Jardim Zoológico visa reabilitar peixes-boi na Amazônia desde 2008.

Estudantes de veterinária acompanharem aclimatação dos peixes-boi aos rios Tapajós e Amazonas.

Nove peixes-boi foram soltos com sucesso em áreas protegidas, contando com apoio local.

Iniciativa enfatiza a necessidade de cooperação para a preservação da fauna brasileira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um projeto promovido pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia está reintegrando peixes-boi amazônicos à natureza após reabilitação na comunidade Garapé da Costa, em Santarém, Pará. Estudantes de veterinária de diversas regiões do Brasil participaram do programa de imersão prática, onde acompanharam a aclimatação dos animais ao ambiente natural dos rios Tapajós e Amazonas.

Desde sua criação em 2008, o projeto tem como objetivo adaptar os peixes-boi às condições físico-químicas dos rios, diferentes das piscinas onde estavam antes. Na última edição do programa, foram realizadas biometrias em 11 filhotes para monitorar seu crescimento durante o processo de aclimatação.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e inclui a soltura dos animais em áreas protegidas com a colaboração da população local. Segundo o IBAMA, a espécie está vulnerável devido à caça ilegal e à degradação do habitat. Dos peixes-boi acompanhados, nove foram devolvidos à natureza com sucesso.

Além disso, os estudantes também presenciaram a soltura de répteis apreendidos por órgãos de controle ambiental, enriquecendo sua formação prática em conservação animal. O projeto destaca a importância da cooperação entre entidades ambientais e sociedade para preservar a fauna brasileira.

‌



Qual é o objetivo do projeto promovido pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia?

O objetivo do projeto é reintegrar peixes-boi amazônicos à natureza após reabilitação, adaptando-os às condições físico-químicas dos rios Tapajós e Amazonas.

Como os estudantes de veterinária participaram do programa de imersão prática?

Os estudantes de veterinária acompanharam a aclimatação dos peixes-boi ao seu ambiente natural, monitorando o crescimento de 11 filhotes durante o processo de aclimatação.

‌



Qual a situação da espécie de peixe-boi e o que levou a isso?

A espécie de peixe-boi está vulnerável devido à caça ilegal e à degradação do habitat, segundo o IBAMA.

Qual é a importância do projeto para a preservação da fauna brasileira?

O projeto destaca a importância da cooperação entre entidades ambientais e a sociedade para preservar a fauna brasileira, além de educar os estudantes sobre conservação animal.

Veja também

‌



Estudantes participaram de imersão no programa que trabalha para conservar espécie ameaçada de extinção

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação Vídeo mostra momento em que raio atinge rede de energia e provoca apagão nos EUA Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa Que susto! Criança abre a porta de caminhonete e cai no meio de cruzamento Trump vai discutir guerra com Zelensky na quarta-feira (13) Procurador do estado de São Paulo é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses Caminhão de morango perde o freio e desce rua desgovernado no interior de Minas Gerais Adolescente faz manobra de Heimlich e salva primo de engasgo em Fortaleza (CE); assista Guerra pode chegar ao fim? O que esperar da reunião entre Trump e Putin no Alasca Presidente do Cofeci quer corretores de imóveis brasileiros 'glamourizados' como nos EUA Trump anuncia investimento bilionário da Apple para fabricar produtos nos EUA Áreas dominadas por grupos armados têm menor desempenho escolar no Rio de Janeiro Isenção do IPI aumenta venda de carros populares menos poluentes Pneu explode em borracharia e por pouco não atinge caminhoneiro no interior do Paraná Incêndio interrompe espetáculo de fogos de artifício no Japão; veja vídeo Poluição do ar ameaça saúde infantil na zona oeste do Rio de Janeiro 'Que várzea', publica Nikolas Ferreira sobre prisão domiciliar de Bolsonaro; veja repercussão Califórnia é atingida pelo segundo maior incêndio florestal do ano Exército ucraniano tenta recrutar brasileiros pela internet para guerra; Itamaraty faz recomendação

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!