Projeto na Amazônia reabilita peixes-boi ameaçados
Estudantes de veterinária vivenciam conservação prática no Pará
Um projeto promovido pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia está reintegrando peixes-boi amazônicos à natureza após reabilitação na comunidade Garapé da Costa, em Santarém, Pará. Estudantes de veterinária de diversas regiões do Brasil participaram do programa de imersão prática, onde acompanharam a aclimatação dos animais ao ambiente natural dos rios Tapajós e Amazonas.
Desde sua criação em 2008, o projeto tem como objetivo adaptar os peixes-boi às condições físico-químicas dos rios, diferentes das piscinas onde estavam antes. Na última edição do programa, foram realizadas biometrias em 11 filhotes para monitorar seu crescimento durante o processo de aclimatação.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e inclui a soltura dos animais em áreas protegidas com a colaboração da população local. Segundo o IBAMA, a espécie está vulnerável devido à caça ilegal e à degradação do habitat. Dos peixes-boi acompanhados, nove foram devolvidos à natureza com sucesso.
Além disso, os estudantes também presenciaram a soltura de répteis apreendidos por órgãos de controle ambiental, enriquecendo sua formação prática em conservação animal. O projeto destaca a importância da cooperação entre entidades ambientais e sociedade para preservar a fauna brasileira.
Qual é o objetivo do projeto promovido pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia?
O objetivo do projeto é reintegrar peixes-boi amazônicos à natureza após reabilitação, adaptando-os às condições físico-químicas dos rios Tapajós e Amazonas.
Como os estudantes de veterinária participaram do programa de imersão prática?
Os estudantes de veterinária acompanharam a aclimatação dos peixes-boi ao seu ambiente natural, monitorando o crescimento de 11 filhotes durante o processo de aclimatação.
Qual a situação da espécie de peixe-boi e o que levou a isso?
A espécie de peixe-boi está vulnerável devido à caça ilegal e à degradação do habitat, segundo o IBAMA.
Qual é a importância do projeto para a preservação da fauna brasileira?
O projeto destaca a importância da cooperação entre entidades ambientais e a sociedade para preservar a fauna brasileira, além de educar os estudantes sobre conservação animal.
