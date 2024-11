Brasileiras presas na Alemanha após malas trocadas são impedidas de embarcar para os EUA

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, que foram presas na Alemanha em março de 2023 após ter as malas trocadas por uma bagagem com droga , foram impedidas de embarcar para os Estados Unidos nesta terça-feira (19). Em um vídeo postado nas redes sociais, as mulheres afirmaram que tiveram o visto americano cancelado devido à prisão. Kátyna e Jeanne tentaram embarcar para Nova York no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo , quando foram informadas pela companhia aérea sobre o cancelamento dos vistos. Elas contaram que a viagem havia sido planejada há seis meses, com todos os custos já pagos. O aeroporto esclareceu que questões relacionadas a embarques são de responsabilidade das companhias aéreas e não se manifestou sobre as acusações envolvendo falhas de segurança.



Kátyna e Jeanne foram presas em 5 de março de 2023 na Alemanha após ter as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto de Guarulhos por bagagens com drogas. Elas ficaram mais de um mês presas em Frankfurt, sob a acusação de terem levado 40 kg de cocaína na bagagem. Porém, foi comprovado que as malas haviam sido trocadas no aeroporto. O caso ganhou destaque devido à demora da Justiça alemã em libertar as brasileiras, mesmo após a apresentação de provas sólidas que comprovavam sua inocência.