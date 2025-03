Irmão de George Floyd se diz consternado com possibilidade de perdão a assassino

Após Elon Musk endossar, nesta quarta-feira (5), um posicionamento do comunicador ultraconservador Ben Shapiro, que pede uma possível reavaliação da prisão do ex-policial que matou George Floyd, o irmão do homem se disse consternado pela proposta. Segundo Terrence Floyd, o pedido de perdão tem sido difícil para todos os parentes, que lentamente começaram a se recuperar, cinco anos após o caso.



George Floyd, de 46 anos, foi assassinado por Derek Chauvin em maio de 2020, em Minneapolis, Estados Unidos. A polícia foi chamada após Floyd ser acusado de usar uma nota falsa em uma loja. Durante a abordagem, o então policial pressionou o joelho contra o pescoço do homem, que foi sufocado durante nove minutos e faleceu.