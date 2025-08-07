Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , defendeu a renúncia do CEO da empresa de tecnologia Intel , Lip-Bu Tan, com a alegação de que o executivo mantém laços com a China.



Em uma publicação na Truth Social feita nesta quinta-feira (7), Trump afirmou que o executivo deveria deixar o cargo imediatamente, destacando um possível conflito de interesses de Lip-Bu Tan com os interesses americanos. Uma reportagem da agência de notícias Reuters revelou que o chefe da Intel investiu em empresas chinesas, incluindo algumas ligadas às forças armadas da China .



O senador republicano Tom Cotton também exigiu explicações do conselho da Intel sobre essas informações e expressou preocupações de segurança. A pressão pela saída do executivo ocorre enquanto ele implementa uma reformulação estratégica, marcada pelo anúncio de um corte de 15% na força de trabalho para tornar a empresa mais ágil e competitiva.