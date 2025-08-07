Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise

“Todos os países [...] têm que se preocupar”, alerta Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, ao comentar as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos. As medidas, anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, incluem taxas de até 50% contra países como o Brasil e a Índia , que incluem sobretaxas por sanções.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (7), Furriela explica que o Brasil enfrenta dificuldades extras na negociação devido a desgastes nas relações diplomáticas e críticas americanas a decisões judiciais envolvendo big techs no país. “É uma mudança de paradigmas no comércio com os Estados Unidos”, afirma.



O especialista também comenta o impacto sobre a Índia, que terá tarifas de até 50% a partir do fim de agosto, principalmente devido à compra de petróleo da Rússia. “A Índia não teria que estar diretamente envolvida nessa sanção”, avalia. Ele ressalta que a decisão americana foi tomada sem acordo internacional, o que torna a cobrança ainda mais polêmica.