Déficit comercial dos EUA cai 16% em junho com política tarifária de Trump

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu para US$ 60,2 bilhões (R$ 328,7 bilhões) em junho, uma redução de 16% em relação a maio. As exportações totalizaram US$ 277 bilhões (aproximadamente R$ 1,512 trilhão), enquanto as importações somaram US$ 337 bilhões (R$ 1,841 aproximadamente trilhão). A diminuição do déficit é atribuída à política tarifária do presidente Donald Trump, que incluiu sobretaxas aos parceiros comerciais, e ao estoque antecipado por empresas norte-americanas, que adiantaram importações para evitar as novas tarifas. No segundo trimestre de 2025, o PIB dos EUA avançou 3%, recuperando-se de uma queda de 0,5% nos três primeiros meses do ano.