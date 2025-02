Musk demonstra forte influência sobre a máquina pública dos EUA; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (5), o analista de relações internacionais Vladimir Feijó comentou o fechamento da Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), após anúncio do presidente americano Donald Trump na terça-feira (4). Para o especialista, a decisão "é preocupante" e coloca em dúvida o orçamento da agência americana, que foi responsável por financiar 42% da ajuda humanitária no mundo em 2024.



O movimento havia sido proposto pelo bilionário Elon Musk , que gerencia o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA. Segundo Feijó, mesmo em um curto espaço de tempo, o sul-africano conseguiu surpreender a administração de Washington com seus anúncios repentinos. “[Musk] Demonstrou bastante influência sobre a máquina americana”, concluiu o analista.