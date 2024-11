Número de empregos cresce 75% no setor industrial entre janeiro e setembro deste ano

O número de empregos no setor industrial brasileiro cresceu 75% entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a indústria criou 450 mil novos postos de trabalho, desse número, mais de 57% das vagas foram ocupadas por jovens entre 18 e 24 anos. Somente em setembro, os empregos industriais somaram 59 mil vagas, um aumento de 40% em relação ao mesmo mês em 2023. A indústria de transformação abriu 93% das vagas em setembro, e os setores que mais se destacaram em empregabilidade foram alimentação, borracha, material plástico e veículos automotores.