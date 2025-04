Economista analisa ida de Galípolo ao Senado e explica por que a taxa de juros segue alta

Nesta terça-feira (22), o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo , participou de uma audiência pública no Senado para debater a política monetária. O economista afirmou que a economia brasileira mostra um crescimento e a inflação segue em alta. Galípolo ainda disse que o cenário internacional é o principal determinante da dinâmica de preços do mercado.



Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista e conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, explica que a visita do presidente do Banco Central ao Senado é prevista por lei desde que o órgão se tornou autônomo. Carla diz que, apesar das explicações, não houve um esclarecimento da questão da taxa Selic. “Isso sim é o que impacta o setor produtivo. [...] A gente precisa que essa taxa de juros caia.”



A economista ainda aponta que o Banco Central trabalha com uma meta de inflação projetada em 18 meses, que guia as decisões do órgão. “O que você observa é uma resistência do processo inflacionário. [...] A gente sabe que a inflação tem várias causas, são fatores diferentes, e infelizmente a subida da taxa Selic não tem a mesma eficiência para tudo. [...] Você vai precisar diminuir a atividade econômica, diminuir a quantidade de ocupação, aumentar um pouco o desemprego", afirma.