Guerra comercial: 'Neutralidade é importante para beneficiar a economia brasileira', diz economista

“Não considero racional nem inteligente da parte do Brasil inteirar uma retaliação contra os Estados Unidos”, analisa o economista Hugo Garbe sobre o posicionamento do país frente às tarifas impostas pelos Estados Unidos.



Nesta terça-feira (22), o FMI (Fundo Monetário Internacional) reduziu as previsões de crescimento da economia brasileira para 2% em 2025. Apesar do cenário desafiador da guerra comercial, o Brasil foi um dos países menos afetados pelo tarifaço , com taxa de apenas 10%.



Em entrevista ao Jornal da Record News , o economista explica que, mesmo com as novas tarifas, o impacto para o Brasil foi relativamente brando, principalmente quando comparado a outras economias ao redor do mundo. “O Brasil tem adotado uma postura de neutralidade , ou seja, não se posicionou a favor da China ou a favor dos Estados Unidos. Nesse momento, é o correto. Essa neutralidade é importante para beneficiar a economia brasileira”, ressalta.



Garbe considera que “Donald Trump tem adotado políticas econômicas irracionais, que não vão de encontro à ortodoxia econômica” e lembra que os próprios norte-americanos perdem com essas medidas , já que o país tem fábricas importantes na China e consome produtos do mundo inteiro.