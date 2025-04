Consignado CLT: confira o que se deve saber antes de solicitar a nova modalidade de crédito

A nova modalidade do empréstimo consignado para quem tem carteira assinada poderá ser feita pelos canais eletrônicos dos bancos a partir desta sexta-feira (25). A partir desta data, o trabalhador que já tem o consignado ativo também vai poder fazer migração para a nova linha, com juros mais baixos, com desconto direto da folha de pagamento e garantia do FGTS. Em quase um mês de funcionamento, a modalidade atingiu R$ 7,4 bilhões em crédito.





Conexão Record News desta quarta-feira (23), o especialista pontua que a modalidade não é nova, mas a garantia do FGTS em caso de não pagamento fez com que as instituições financeiras ficassem mais interessadas na oferta de crédito. O economista Ricardo Buso explica que a linha de empréstimo deve ser adotada com cautela para não haver comprometimento no orçamento do trabalhador. Em entrevista aodesta quarta-feira (23), o especialista pontua que a modalidade não é nova, mas a garantia do FGTS em caso de não pagamento fez com que as instituições financeiras ficassem mais interessadas na oferta de crédito.