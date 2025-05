Corinthians e Palmeiras lideram, São Paulo se recupera: tudo sobre a 2ª rodada do Paulistão Feminino Alvinegro tem o mesmo número de pontos do rival alviverde, mas leva vantagem no saldo; assista a todos os gols Paulistão Feminino|José Pedro dos Santos e Marcus Francisco*, do R7 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo venceu o Red Bull Bragantino em jogo transmitido pela RECORD NEWS Anderson Lira/Ag.Paulistão — 15.05.2025

A segunda rodada do Paulistão Feminino chegou ao fim nesta quinta-feira (15), com o duelo entre Red Bull Bragantino e São Paulo — transmitido pela RECORD NEWS. Confira tudo que aconteceu nos quatro jogos da semana:

Taubaté 1 x 0 Realidade Jovem

O duelo entre Taubaté e Realidade Jovem, que perderam seus respectivos jogos de estreia, abriu a rodada na quarta-feira (14). O jogo foi disputado no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, e teve a equipe da casa como vencedora pelo placar mínimo.

O gol foi marcado pela atacante Kakau, que entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo e precisou de apenas três minutos para balançar as redes, com uma finalização que encobriu a goleira adversária.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Palmeiras 1 x 0 Ferroviária

No segundo jogo da rodada, o Palmeiras recebeu a Ferroviária na Arena Barueri, em mais um duelo que foi decidido pelo placar mínimo.

‌



O gol da partida foi marcado por Laís Melo, que aproveitou falha da defesa adversária e saiu cara a cara com Luciana, finalizando no canto direito da goleira e garantindo os três pontos para a equipe alviverde, que segue 100% na competição.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Santos 0 x 3 Corinthians

Para fechar os duelos disputados na quarta-feira (14), o Santos recebeu o Corinthians no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André. As Brabas dominaram a equipe mandante, com três gols marcados.

‌



Os dois primeiros gols foram marcados por Ariel Godoi, aos 28 do primeiro tempo e aos 16 do segundo tempo. Eudimilla fechou a conta para o Timão, aos 19 minutos da etapa complementar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Red Bull Bragantino 0 x 3 São Paulo

A rodada chegou ao fim nesta quinta-feira (15), quando o Red Bull Bragantino recebeu o São Paulo no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. O jogo foi transmitido pela RECORD NEWS, R7 e PlayPlus.

‌



O tricolor abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando a zagueira Kaká converteu o pênalti sofrido por Giovanna Crivelari. Aos 37 minutos, a goleira Anna Bia impediu o empate bragantino ao defender a cobrança de pênalti de Isa Rangel. Aos 44 minutos, Giovanna Crivelari ampliou para as Soberanas.

Com um segundo tempo marcado pelo domínio tricolor, Camilinha marcou o terceiro gol da partida, garantindo os três primeiros pontos do São Paulo na competição.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Classificação

Ao fim da rodada, o Corinthians e o Palmeiras chegaram aos seis pontos, mantendo o aproveitamento de 100%. No entanto, a equipe alvinegra assumiu a liderança por conta do saldo de gols, sendo sete gols marcados e nenhum sofrido. Ferroviária, Santos, Taubaté e São Paulo vêm logo em seguida, com três pontos. Realidade Jovem e Red Bull Bragantino ainda não pontuaram.

Artilharia

Além da liderança na tabela, o Corinthians também tem a artilheira do campeonato. Até o momento, Ariel Godoi encabeça a lista de goleadoras da competição, com três gols.

Próxima rodada

A terceira rodada do Paulistão começa na quarta-feira (4) com Realidade Jovem e Bragantino, em São José do Rio Preto, seguido por Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri, e Corinthians e Taubaté, na Fazendinha, em São Paulo. Na quinta-feira (5), a RECORD NEWS, R7 e PlayPlus transmitem Ferroviária e Santos, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano