Decisão de título e goleada histórica: relembre o duelo entre Palmeiras e Santos no futebol feminino Rivalidade centenária no futebol masculino só ganhou força nos últimos anos no feminino; RECORD NEWS transmite o clássico nesta quinta-feira (14) Paulistão Feminino|Marcus Francisco*, do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (14) pelo Paulistão Feminino.

Ambos os clubes iniciaram suas categorias femininas em 1997, mas enfrentaram dificuldades iniciais.

O Palmeiras venceu o título do Paulistão Feminino em 2022 e aplicou a maior goleada do confronto em 2024, 6 a 0.

O último duelo em 2024 terminou com vitória do Santos por 2 a 1. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

RECORD NEWS transmite duelo nesta quinta-feira (14) Rebeca Reis/Ag.Paulistão - 04.06.25 / Fernanda Luz/Ag.Paulistão - 03.08.25

Nesta quinta-feira (14), Palmeiras e Santos se enfrentam em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão Feminino. O chamado “Clássico da Saudade”, nome que remete aos duelos na década de 60 no futebol masculino, tem um histórico de rivalidade que tem se consolidado também no feminino. Relembre a história do duelo!

Ambos os clubes inauguraram seus departamentos de futebol feminino no ano de 1997, e disputaram o Campeonato Paulista daquele ano — vencido pelo São Paulo. Os primeiros anos dos clubes nas modalidades foram marcados por idas e vindas.

No caso do Palmeiras, a estrutura do projeto era fornecida por parcerias com prefeituras, o que fazia com que o clube mudasse frequentemente de cidade. Foi assim até 2012, quando o departamento encerrou suas atividades temporariamente. No período, o clube venceu uma edição no Campeonato Paulista, em 2001.

Já o Santos se colocou como referência na modalidade no fim da década de 2010, quando as Sereias da Vila venceram duas edições da Copa Libertadores (2009 e 2010), duas Copas do Brasil (2008 e 2009) e três edições do Campeonato Paulista (2007, 2010 e 2011). O departamento também encerrou as atividades no ano de 2012.

‌



O Santos reativou o departamento em 2015, enquanto o Palmeiras voltou aos palcos do futebol feminino em 2019. Desde então, os duelos passaram a acontecer de forma frequente, valorizando a rivalidade na modalidade.

Desde a reativação do departamento de futebol feminino palmeirense, as equipes se enfrentaram oito vezes pelo Paulistão Feminino, com três vitórias santistas, três empates e dois triunfos palestrinos. As duas equipes decidiram o título da edição de 2022 do Paulistão Feminino. Na ocasião, o Palmeiras se sagrou campeão vencendo as duas partidas da final (1 a 0 na ida e 2 a 1 na volta).

‌



No Brasileirão Feminino de 2024 — edição que terminou com o rebaixamento santista à Série A2 — o alviverde aplicou a maior goleada da história do confronto, vencendo o rival por 6 a 0.

O último duelo entre as equipes aconteceu no Paulistão Feminino de 2024, e terminou com a vitória santista pelo placar de 2 a 1 (veja os gols abaixo).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A RECORD NEWS transmite o clássico com exclusividade em TV aberta nesta quinta-feira (14). O duelo acontece a partir das 19h.

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7