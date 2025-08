Dérbi provoca mudança na ponta do Paulistão Feminino; veja todos os gols da 5ª rodada Competição retornou após breve pausa para torneios de seleções Paulistão Feminino|Marcus Francisco*, do R7 04/08/2025 - 17h03 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h03 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Corinthians assume a liderança do Paulistão Feminino após vencer o Palmeiras.

Na quinta rodada, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0 com um gol contra.

A Ferroviária empatou com o Bragantino após um pênalti convertido nos minutos finais.

Santos e Realidade Jovem empataram na Vila Belmiro, com o primeiro gol do Realidade Jovem na competição. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gabi Zanotti marcou o gol que garantiu a liderança ao Corinthians Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão — 03.08.2025

Após pausa durante a Copa América Feminina, o Paulistão Feminino retornou para a disputa da quinta rodada. O duelo entre Taubaté e São Paulo, transmitido com exclusividade na TV aberta pela RECORD NEWS, abriu os confrontos do fim de semana. Confira tudo que aconteceu na rodada:

Taubaté 0 X 1 São Paulo

O duelo entre Taubaté e São Paulo, disputado na manhã do sábado (2) no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, terminou com a vitória são-paulina. Um gol contra da zagueira Jérika garantiu o triunfo das Soberanas pelo placar de 1 a 0.

Ferroviária 1 X 1 Bragantino

Também no sábado (2), a Ferroviária recebeu o Bragantino na Fonte Luminosa, em Araraquara, e garantiu o empate ao apagar das luzes. A equipe de Bragança Paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu a vitória escapar quando as Guerreiras Grená sofreram um pênalti nos minutos finais da partida, convertido por Duda.

Corinthians 1 X 0 Palmeiras

O Corinthians recebeu o Palmeiras no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, na manhã do domingo (3), no duelo que valia a liderança do torneio. Ao início da rodada, as Palestrinas eram líderes, com um ponto de vantagem sobre as Brabas.

Gabi Zanotti, vice-artilheira da equipe alvinegra no campeonato e no ano, marcou o único gol da partida no final do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Andressa Alves.

Santos 1 X 1 Realidade Jovem

Fechando a rodada, o Santos recebeu o Realidade Jovem na Vila Belmiro. A equipe santista saiu na frente, com um gol de Thaisinha que contou com um desvio da defensora adversária. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Realidade Jovem conseguiu empatar com um cabeceio de Alê — o primeiro gol da equipe na competição.

Classificação

Com a vitória, o Corinthians chega a 12 pontos e assume a liderança do campeonato, deixando o Palmeiras na segunda colocação, com 10 pontos. O São Paulo vem logo em seguida, com 9. A Ferroviária fecha a zona de classificação para o mata-mata, com 8 pontos.

Ranking dos Palpites RECORD NEWS

Todos os participantes palpitaram na vitória são-paulina, mas apenas Caique Resende cravou o resultado da partida, garantindo dez pontos. Os demais ganharam cinco pontos. A comentarista Camila Juliotti segue na liderança do ranking, com 20 pontos, seguida de Caique, com 15.

Camila Juliotti segue na liderança do ranking, seguida por Caique, único a garantir pontuação máxima na rodada Arte/R7

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7