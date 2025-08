Melhores momentos: Santos sofre gol e Realidade Jovem iguala placar pelo Paulistão Feminino

A quinta rodada do Paulistão Feminino foi finalizada no último domingo (3), com o empate entre Santos e Realidade Jovem . Em casa, as Sereias da Vila abriram o placar já no segundo tempo, aos 5 minutos, com uma finalização acrobática de Thaisinha, que contou com um desvio da defensora adversária.





Já nos acréscimos da etapa complementar, o Realidade Jovem cobrou um escanteio e Alê subiu sozinha para igualar o placar. O gol foi o primeiro da equipe no Paulistão Feminino. O resultado dá ao time de São José do Rio Preto o primeiro ponto na competição. Já o Santos chega a cinco, mas ocupa a vice-lanterna.