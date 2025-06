Assista à íntegra do empate entre Santos e Ferroviária pela 3ª rodada do Paulistão Feminino

Santos e Ferroviária empataram em 1 a 1 no jogo válido pela 3ª rodada do Paulistão Feminino , disputado nesta quinta-feira (5). O duelo no estádio Benito A. Castellano, na cidade de Rio Claro, foi transmitido pela RECORD NEWS.



O gol das Sereias da Vila saiu em falta cobrada pela meio-campista Rafa Andrade, ainda no primeiro tempo, enquanto as Guerreiras Grenás empataram nos últimos minutos da partida, em lance da meia Micaelly. Veja a íntegra da partida!