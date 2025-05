Nesta quinta (4), com transmissão na RECORD NEWS, o Red Bull Bragantino recebeu o São Paulo pela sétima rodada do Paulistão Feminino. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Paulina, de cabeça, abriu o placar para o Red Bull Bragantino. Ainda no final da primeira etapa, Dudinha deixou tudo igual para o São Paulo. Confira os gols!