Ferroviária derrota São Paulo na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino; veja como foi
Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos e encostam nas Tricolores, que têm 12
Na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária recebeu o São Paulo nesta terça-feira (19) e venceu pela contagem mínima. Julia Beatriz marcou o único gol do jogo, tocando na saída da goleira. Com o resultado, as Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos, sobem para o terceiro lugar, e encostam nas Tricolores, que têm 12 e estão na vice-liderança. Assista aos melhores momentos!
Últimas