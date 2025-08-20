Logo R7.com
Ferroviária derrota São Paulo na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino; veja como foi

Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos e encostam nas Tricolores, que têm 12

Paulistão Feminino|Do R7

Na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária recebeu o São Paulo nesta terça-feira (19) e venceu pela contagem mínima. Julia Beatriz marcou o único gol do jogo, tocando na saída da goleira. Com o resultado, as Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos, sobem para o terceiro lugar, e encostam nas Tricolores, que têm 12 e estão na vice-liderança. Assista aos melhores momentos!

