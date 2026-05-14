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Segunda rodada do Paulistão Feminino começa com duelo entre Mirassol e Ferroviária

Três jogos serão disputados nesta quinta (14); São Paulo e Taubaté jogam em julho

Elas com a Bola|Do R7

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A segunda rodada do Paulistão Feminino 2026 começa nesta quinta-feira (14). Duas partidas terão transmissão da RECORD NEWS.

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