Segunda rodada do Paulistão Feminino começa com duelo entre Mirassol e Ferroviária
Três jogos serão disputados nesta quinta (14); São Paulo e Taubaté jogam em julho
A segunda rodada do Paulistão Feminino 2026 começa nesta quinta-feira (14). Duas partidas terão transmissão da RECORD NEWS.
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