Palmeiras busca empate com o Red Bull Bragantino e pula para a liderança do Paulistão Feminino

Na manhã deste domingo (22), o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino em partida válida pela quarta rodada do Paulistão Feminino . O Massa Bruta abriu 2 a 0, com Thayslane e Ana Carla, mas as Palestrinas empataram na segunda etapa com Taina Maranhão e Brena Carolina. O Palmeiras chega aos dez pontos e se isola provisoriamente na liderança da competição (pode ainda ser ultrapassado na rodada pelo Corinthians, que enfrenta o São Paulo). Já o Bragantino fica na quinta posição com quatro pontos.