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Conheça a atacante Sofia Gamonal, da seleção brasileira de base

Amarelinha lidera o Sul-Americano Sub-17 após duas vitórias nas primeiras partidas

Elas com a Bola|Do R7

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Jovem atleta do Espírito Santo está se destacando no Sul-Americano sub-17.

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