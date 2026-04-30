Conheça a atacante Sofia Gamonal, da seleção brasileira de base
Amarelinha lidera o Sul-Americano Sub-17 após duas vitórias nas primeiras partidas
Jovem atleta do Espírito Santo está se destacando no Sul-Americano sub-17.
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