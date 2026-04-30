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Preparador e goleiras do Vasco valorizam integração com a base

Cruzmaltino detalha desenvolvimento na formação das atletas da posição

Elas com a Bola|Do R7

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O Vasco da Gama está realizando uma cuidadosa integração entre as goleiras das categorias de base e o elenco profissional.

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