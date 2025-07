Armazenagem insuficiente ameaça safra recorde de grãos no Brasil Produção crescente enfrenta desafios logísticos e de infraestrutura Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h26 ) twitter

Falta de armazéns ameaça safra recorde e causa prejuízo ao agronegócio

O Brasil enfrenta um desafio significativo com a previsão de colher mais de 336 milhões de toneladas de grãos nesta safra, enquanto a infraestrutura de armazenamento não acompanha esse crescimento. A capacidade de estocar grãos no país não se expandiu na mesma proporção que a produção, levando a um déficit que impacta toda a cadeia do agronegócio.

Carlos Cogo, consultor em agronegócios, destacou que muitos grãos são armazenados a céu aberto devido à capacidade insuficiente, especialmente durante a colheita do milho, que se sobrepõe à soja ainda nos armazéns. Essa situação leva a vendas antecipadas com preços reduzidos, afetando produtores e consumidores.

