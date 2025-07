Projeto ajuda estado de Goiás a se destacar na produção de laranja

O estado de Goiás tem se destacado na produção de laranja, com uma safra de ótimos preços para os produtores. Levantamentos produzidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que houve um grande aumento na produtividade da última safra comparada às anteriores. Em 2024, o preço da caixa de laranja ultrapassou os R$ 100,00 no mercado de mesa , já as frutas de menor qualidade encontraram destino nas indústrias de suco que enfrentam estoques reduzidos em todo o país.



Com uma queda de mais de 27% na produção em estados como São Paulo e Minas Gerais, Goiás vai na contramão e desponta como um importante polo citrícola. Com altas expectativas para a safra 2025/2026, a ideia é suprir a demanda global e manter o ritmo de crescimento. Um projeto do Instituto Federal em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) ajuda o pequeno citricultor a cuidar melhor dos pomares e aumentar a produtividade.



A iniciativa leva conhecimento técnico, orientações sobre o manejo correto dos pomares, além de práticas sustentáveis como irrigação controlada e poda direcionada. Com o apoio, os agricultores recebem orientações desde o preparo do solo até a colheita. A atenção especial com a nutrição e o controle de doenças é o que faz diferença no bolso do produtor, com a possibilidade de investir em diversas variedades da fruta, garantindo a colheita durante todo o ano.