Brasil busca retomar liderança no mercado global de cacau até 2030 Plano Inova Cacau visa dobrar produção nacional com práticas sustentáveis Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h29 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h29 )

Brasil busca retomar protagonismo no mercado de cacau com meta de dobrar produção até 2030

O Brasil, que já liderou a produção mundial de cacau, atualmente ocupa a sétima posição no ranking global. Para recuperar seu protagonismo no setor, foi desenvolvido o Plano Inova Cacau 2030, que estabelece metas ambiciosas como dobrar a produção nacional até 2030, passando das atuais 200 mil toneladas para 400 mil toneladas.

Vitor Stella, consultor técnico do CocoaAction Brasil, destacou em entrevista ao Record News Rural a importância de ações coordenadas entre diversas entidades do setor para reverter a estagnação na produção. O plano é uma colaboração entre CocoaAction Brasil, CEPLAC e o Ministério da Agricultura, focando na ampliação de áreas de cultivo e na melhoria da produtividade.

A iniciativa prevê a recuperação de 120 mil hectares de áreas antigas ou degradadas de cacau. Para isso, aposta-se em práticas agronômicas que melhorem a produtividade, como correções de solo e manejo adequado de pragas e doenças. Além disso, busca-se fortalecer o cooperativismo e oferecer melhores condições de crédito aos produtores.

A sustentabilidade é um pilar central do plano, que visa não apenas aumentar a produção, mas também garantir que o crescimento ocorra de forma ambientalmente responsável. Com suas áreas de produção em sistemas agroflorestais, o Brasil tem potencial para se destacar no mercado global de cacau conciliando desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

