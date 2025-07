Preço da soja sobe devido ao aumento das alíquotas de exportação na Argentina

Os preços da soja subiram devido ao aumento das alíquotas de exportação na Argentina . Julho começou com os preços da soja em alta, tanto no mercado interno quanto externo. Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), esse cenário tende a redirecionar parte da demanda internacional aos Estados Unidos e ao Brasil.



A soja e os derivados são alguns dos produtos agrícolas que sofreram taxações mais altas — em julho, passou a vigorar a taxa de 33% para a soja, contra 26% desde janeiro. A queda do dólar no mercado interno também limitou as altas das cotações. A desvalorização da moeda norte-americana tende a desestimular as exportações nacionais.