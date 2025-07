Preços da soja sobem com novas alíquotas de exportação na Argentina Aumento das taxas argentinas redireciona demanda para Brasil e EUA Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h33 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h33 ) twitter

Preço da soja sobe devido ao aumento das alíquotas de exportação na Argentina

Os preços da soja aumentaram devido ao reajuste nas alíquotas de exportação na Argentina, que entraram em vigor em 1º de julho. A taxa sobre a soja subiu para 33%, enquanto o farelo e o óleo de soja passaram a ter uma taxa de 31%. Essa elevação impactou tanto o mercado interno quanto o externo, redirecionando parte da demanda internacional para o Brasil e os Estados Unidos.

A desvalorização do dólar no mercado interno, cotado em média a R$ 5,53 em junho, limitou um aumento maior nos preços, apesar de desencorajar as exportações nacionais.

Assista ao vídeo - Preço da soja sobe devido ao aumento das alíquotas de exportação na Argentina

