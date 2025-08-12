Exportações de soja do Brasil batem recorde em julho Interesse internacional, especialmente da China, impulsiona alta Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h34 ) twitter

As exportações brasileiras de soja alcançaram um recorde de 12,25 milhões de toneladas em julho, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior analisados pelo Cepea. Este aumento está ligado à crescente demanda da indústria esmagadora nacional e ao interesse internacional, especialmente da China.

Nos primeiros sete meses de 2025, os embarques totalizaram 77,2 milhões de toneladas. Apesar do aumento na demanda, a desvalorização do dólar em relação ao real limitou aumentos nos preços domésticos do grão.

