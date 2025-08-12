Logo R7.com
Exportações de soja do Brasil batem recorde em julho

Interesse internacional, especialmente da China, impulsiona alta

Record News Rural

As exportações brasileiras de soja alcançaram um recorde de 12,25 milhões de toneladas em julho, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior analisados pelo Cepea. Este aumento está ligado à crescente demanda da indústria esmagadora nacional e ao interesse internacional, especialmente da China.

Nos primeiros sete meses de 2025, os embarques totalizaram 77,2 milhões de toneladas. Apesar do aumento na demanda, a desvalorização do dólar em relação ao real limitou aumentos nos preços domésticos do grão.

