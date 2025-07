Profissional mantém viva a tradição do curtimento artesanal em Uberaba Edvaldo Candido Vieira destaca técnicas manuais sustentáveis em meio à modernização do mercado Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h07 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h07 ) twitter

Profissional de Uberaba (MG) tenta manter tradição da prática artesanal para curtimento do couro

Em Uberaba, Minas Gerais, Edvaldo Candido Vieira dedica-se ao curtimento artesanal de couro desde 1988. Ele aprendeu as técnicas tradicionais com um antigo chefe conhecido como Libanês. O processo manual que utiliza garante produtos de alta qualidade sem agredir o meio ambiente.

“Desde 1988 eu comecei a trabalhar com o Libanês. Eu fiquei com ele até 2014. Aprendi o artesanato mesmo com ele”, diz Edvaldo. Ele destaca que suas técnicas são desconhecidas por muitos curtumes grandes e que cada peça produzida carrega uma identidade única.

Aos 54 anos, Edvaldo enfrenta desafios físicos devido à exigência do trabalho manual. “O serviço é muito pesado, eu já não estou conseguindo mais”, relata ele sobre as dores nos braços e pernas. Apesar disso, ele espera passar seus conhecimentos para seu neto de oito anos, garantindo que a tradição familiar continue viva.

Assista ao vídeo - Profissional de Uberaba (MG) tenta manter tradição da prática artesanal para curtimento do couro

