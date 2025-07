Carne sustentável do Pantanal ganha espaço e se torna referência no Brasil

O Mato Grosso do Sul ganhou destaque e se tornou um símbolo de gado de qualidade no Brasil . O protocolo de carne sustentável e orgânica do Pantanal é, atualmente, um dos mais avançados do país. O programa é uma iniciativa do governo estadual e da ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável) e já repassou mais de R$ 63 milhões em incentivos aos produtores.



Em entrevista ao Record News Rural , Leonardo de Barros, pecuarista pantaneiro e diretor da ABPO explica a importância das medidas do órgão na produção e o reconhecimento que o gado brasileiro sustentável vem recebendo. Ele destaca que as certificações recebidas atestam os bons resultados do projeto que surgiu há mais de 20 anos, atreladas ao fator da especificidade do bioma pantaneiro , que mantém 86% de sua cobertura vegetal nativa intacta.



“Porque [produtores] entenderam que a certificação seria um instrumento pra gente levar essa história, contar a história do homem pantaneiro, contar a história de como nós produzimos carne no Pantanal e, finalmente, buscar um produto que identificasse essa carne pantaneira”, afirma.



O pecuarista exalta as parcerias mercadológicas durante o desenvolvimento que levaram à primeira certificação garantida, a certificação orgânica. Após o reconhecimento e atingir a marca de mais de 100 mil hectares de área certificada, o órgão resolveu criar o próprio protocolo, com a utilização de tecnologias e embasamento em estudos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Pantanal, o que gerou mais reconhecimento.



“A ABPO cria esse protocolo, leva esse protocolo ao governo do estado e o governo acaba premiando, por conta dessas questões que envolvem a sustentabilidade com o incentivo de ICMS. Então, junto com esse protocolo, que foi criado pela ABPO, ele é acetado na CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e tem a creditação do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), o governo do Estado entendeu que deveria premiar esse tipo de pecuária”, completa.



Além desse incentivo, o órgão ainda comercializa a sua carne com marcas de carne que estão no mercado e algumas outras alianças mercadológicas, o que permite que os produtores associados consigam produzir seus produtos com a marca própria, se consagrando no mercado e ganhando mais espaço.