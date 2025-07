Produtores do Mato Grosso celebram colheita do milho apesar de desafios com clima e logística

O Imea (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) apontou que, até o final de junho, 26% da área plantada do milho já havia sido colhida no estado — que é o maior produtor do país.





Com a expectativa de colher mais de 50,3 milhões de toneladas de milho, o maior produtor de grãos do Brasil enfrenta uma crise já conhecida que atrasa o processo de colheita: a falta de armazéns suficientes em Mato Grosso e a infraestrutura precária para o escoamento da safra. Para os agricultores, que esperam terminar a colheita até o final de julho, o volume esperado está, mas o resultado poderia ser melhor se não fossem os efeitos do clima, como asno período de polimerização, e o, que aumentou os custos com meios de controles de pragas.Com a expectativa de colher mais dede milho, o maior produtor de grãos do Brasil enfrenta uma crise já conhecida que atrasa o processo de colheita: a falta de armazéns suficientes eme a infraestrutura precária para o escoamento da safra.