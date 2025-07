Setor de frutas do Brasil enfrenta desafios com tarifas dos EUA Exportadores de manga buscam soluções diante de taxação de 50% Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 18h42 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h42 ) twitter

Tarifas de Trump são 'operação de guerra' para setor de frutas brasileiro, diz Abrafrutas

O setor de fruticultura no Brasil está em alerta após a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, destacou que a medida impacta principalmente a exportação de mangas, que ocorre entre agosto e outubro com cerca de 2.500 contêineres enviados anualmente.

Coelho explicou que a logística para exportação exige planejamento antecipado. “É uma operação de guerra”, afirmou ele, ressaltando que a tarifa inviabiliza as operações atuais. Sem alternativas viáveis como a Europa ou o mercado interno, o setor pode enfrentar demissões e prejuízos financeiros.

Em resposta à situação, Coelho enfatizou a importância do diálogo entre os governos brasileiro e americano. Ele participou de reuniões com autoridades brasileiras, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, buscando soluções para mitigar os impactos econômicos e sociais dessa decisão tarifária.

