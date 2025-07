Tarifaço: presidente da Autoridade Portuária de Santos diz que agro pode encontrar novos parceiros

O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, comentou os efeitos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. Segundo ele, os Estados Unidos também sentirão os impactos dessa medida.



O Brasil é um dos principais fornecedores de commodities para os EUA , destacando-se na exportação de soja, carne bovina e suco de laranja. Pomini explicou que, inicialmente, “a tarifa impacta muito mais os próprios americanos.” “O Brasil fornece mais de 90% do suco de laranja para os Estados Unidos. Se o copo de suco custa 1 dólar, com a tarifa de 50%, o preço passará para 1,50 dólar”, afirma.



O presidente da Autoridade Portuária de Santos também enfatizou o valor estratégico da carga brasileira, especialmente no setor agropecuário, destacando sua relação direta com a alimentação, o que a torna indispensável nos mercados internacionais. “A nossa carga é uma das mais valiosas do mundo, porque ela tem relação direta com a alimentação. Diferente de produtos industrializados, que você pode até abrir mão no primeiro momento. Portanto, existem filas de países buscando principalmente a força do nosso agro”, concluiu Pomini.