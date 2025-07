Silagem sustentável garante alimento para rebanhos em Goiás Instituto Federal Goiano desenvolve soluções econômicas para enfrentar a seca Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 05/07/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtores recorrem à silagem para manter alimentação de animais durante períodos de estiagem

Em Morrinhos, Goiás, produtores rurais adotam a silagem para alimentar seus rebanhos durante a seca. O Instituto Federal Goiano lidera iniciativas sustentáveis para assegurar a nutrição animal nesse período crítico.

A técnica de silagem envolve cortar e triturar plantas durante o período chuvoso, armazenando-as em condições anaeróbicas para preservar seu valor nutricional. No campus do instituto, mais de 130 animais são alimentados com silagem de milho em uma área de 20 hectares.

Para garantir uma silagem de qualidade, é essencial que as partículas tenham entre 2 e 3 centímetros e que haja uma vedação eficaz para manter a temperatura ideal no silo. A produção própria pode ser até três vezes mais econômica que a compra de silagem pronta, além de ser benéfica para o meio ambiente.

O projeto promove conhecimento sobre silagem por meio de pesquisas e eventos que unem professores, alunos e produtores em busca de soluções sustentáveis para o agronegócio local.

‌



Assista ao vídeo - Produtores recorrem à silagem para manter alimentação de animais durante períodos de estiagem

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!