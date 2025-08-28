RECORD NEWS transmite ao vivo o Miss Brasil Terra 2025 pelo segundo ano consecutivo O evento acontece nesta sexta (29) em Fortaleza com transmissão para todo o Brasil em TV aberta; saiba mais Record News|Do R7 28/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

a RECORD NEWS será a casa do Miss Brasil Terra, o maior concurso de beleza do país Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira, (29), a partir das 22h30, a RECORD NEWS será a casa do Miss Brasil Terra, o maior concurso de beleza do país, pelo segundo ano consecutivo. O evento será transmitido ao vivo em TV aberta, para todo o Brasil.

O concurso define a representante oficial do país no Miss Terra Internacional, uma das maiores competições de beleza do mundo, com foco em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. A vencedora conquistará a coroa, o título e a oportunidade de representar o Brasil no cenário internacional.

Na edição de 2024, realizada em São Paulo, a estudante de Direito Josiane Viana, 26 anos, foi coroada Miss Brasil Terra, recebendo um prêmio de R$ 30 mil. Em novembro do mesmo ano, ela representou o Brasil no Miss Terra Internacional, realizado nas Filipinas.

Não perca! O Miss Brasil Terra será exibido nesta sexta (29), ao vivo, na RECORD NEWS