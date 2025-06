RECORD NEWS transmite São Paulo X Corinthians no Paulistão Feminino deste domingo (22) A cobertura ao vivo começa às 18h45, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Record News|R7 20/06/2025 - 18h32 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h32 ) twitter

Narração de Lucas Pereira, comentários Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Edu Moraes/RECORD

Neste domingo, (22), a RECORD NEWS trará a emoção do clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino. A cobertura ao vivo começará às 18h45, diretamente da TV aberta para todo o Brasil.

A transmissão contará com a narração de Lucas Pereira, os comentários de Camila Juliotti e a apresentação de Caique Resende, garantindo uma cobertura completa e com análise especializada para os fãs do futebol feminino.

Retrospecto

O Corinthians tem tido um início de Paulistão impecável. Em seus três jogos disputados até agora na competição, venceu todos. As Brabas são líderes isoladas do campeonato, com 9 pontos, 12 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Já o São Paulo teve um começo de Paulistão mais instável. Nas três primeiras rodadas, a equipe conquistou uma vitória e sofreu duas derrotas. A última partida do São Paulo foi uma derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. O São Paulo ocupa a 5ª posição na tabela, com 3 pontos.