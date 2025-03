Sabesp recebe prêmio de Melhor Privatização da América Latina Record News|Do canal Record News no YouTube 15/03/2025 - 17h38 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h02 ) twitter

A Sabesp vai receber um prêmio internacional de "Melhor Privatização da América Latina". O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajará para Londres na próxima segunda-feira para a premiação, concedida pela "International Financing Review". O prêmio "Latin America Issue of the Year" reconhece a operação de follow-on da antiga estatal como a mais bem-sucedida da região no ano passado.

📷 Reprodução: Rovena Rosa/Agência Brasil

