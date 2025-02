Alerta de fofura! Calopsita demonstra talento para ser ‘degustadora de sopas’; assista

A calopsita Scott revelou uma paixão inusitada por sopas, surpreendendo sua dona Amanda e o público do programa Soltando os Bichos neste domingo (19). A ave demonstrou tanto apreço pela iguaria que não hesitaria em repetir o prato.



Se você também tem um registro especial do seu pet , envie um vídeo na horizontal, com pelo menos 1 minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.