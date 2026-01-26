Logo R7.com
Confira os destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (25)

Animais de estimação protagonizam momentos inusitados e fazem a alegria dos telespectadores

Soltando os Bichos

Alguns animais mostram que situações comuns do dia a dia podem se tornar momentos hilários. É o caso do gato Badu, que 'luta' com todas as forças por seu petisco 'canino'. Confira!

Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.

