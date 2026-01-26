Confira os destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (25)
Animais de estimação protagonizam momentos inusitados e fazem a alegria dos telespectadores
Alguns animais mostram que situações comuns do dia a dia podem se tornar momentos hilários. É o caso do gato Badu, que 'luta' com todas as forças por seu petisco 'canino'. Confira!
Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Animais de estimação protagonizam momentos hilários no 'Soltando os Bichos'
Programa exibe interações engraçadas e fofas entre pets e seus donos
Assista a íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (4)
Cachorros, gatos e pássaros aprontaram e fizeram a alegria dos espectadores neste final de semana
Assista aos melhores momentos de 'Soltando os Bichos' deste domingo (28)
Nicolas e companhia aprontaram muito e fizeram a alegria dos espectadores deste fim de semana
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (21)
Programa deste fim de semana traz Pretinha querendo evitar o banho enquanto Hanna participa de jogo da velha com tutor
Confira a íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (14)
Entre amores não correspondidos, preguiça na hora do banho e paixão por bolo de chocolate, os pets dos telespectadores são diversão na certa
Assista à íntegra do 'Soltando os Bichos' deste domingo (7)
Animais tiraram risada dos cuidadores e internautas durante exibição do programa
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (30)
Programa deste fim de semana traz gatinha 'raivosa' e até cadelinha esfomeada; confira
Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (23) na íntegra
Tem cadelinha 'motorista', gatinha preguiçosa e os melhores esconderijos para pets; veja!
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (9)
Enquanto uma cachorrinha tenta se safar de uma fria, outra, caramelo, está toda empolgada com o banho tomado e um gatinho se enfia em uma caixa menor que ele
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (2)
Cão mostra habilidades em jogo da velha com tutor, e gatas atrapalham momento de costura da dona
Preços do frango se aproximam dos níveis pré-gripe aviária
Recuperação está ligada à retomada das exportações e ao aquecimento do consumo doméstico
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (26)
Romeu dá um passeio bem seguro em um carrinho de bebê, enquanto os cães Belinha e Leão vivem grandes aventuras
Assista aos destaques do 'Soltando os Bichos' deste domingo (12)
Macacos fizeram um banquete, enquanto um cachorro emocionou ao desabafar sobre a vida com o tutor
Assista aos destaques do ‘Soltando os Bichos’ deste domingo (5)
De papagaio cantor a cachorro motorista, interação de animais com tutores divertiram telespectadores do programa