Startups lideradas por mulheres tiveram aumento de 57% no faturamento, é o que mostram os dados da segunda edição do programa Empreendedoras Tech, que é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Sebrae. O acompanhamento a 70 negócios inovadores liderados por mulheres de todo o país já impactou positivamente no crescimento dessas empresas, trazendo mais recursos e clientes.

