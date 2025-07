Pachuca vence São Paulo e conquista terceiro lugar na The Women’s Cup Gol de Nayeli Díaz garante vitória do time mexicano sobre as Soberanas The Women's Cup|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/07/2025 - 23h33 (Atualizado em 26/07/2025 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Pachuca vence São Paulo por 1 a 0 na Arena Barueri.

Gol decisivo foi marcado por Nayeli Díaz aos 38 minutos do segundo tempo.

São Paulo teve dificuldades para converter posse de bola em chances claras de gol.

Pachuca garante terceira colocação na The Women's Cup, enquanto São Paulo se prepara para competições nacionais.

Confira a íntegra da disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup, entre Pachuca e São Paulo

O Pachuca superou o São Paulo por 1 a 0 na Arena Barueri, assegurando a terceira colocação na The Women’s Cup. Nayeli Díaz marcou o gol decisivo aos 38 minutos do segundo tempo, selando a vitória para as mexicanas.

O jogo começou com o Pachuca pressionando intensamente, enquanto o São Paulo teve dificuldades em converter posse de bola em chances claras. Apesar das substituições feitas pelo técnico Thiago Viana no segundo tempo para mudar o ritmo da partida, as Soberanas não conseguiram marcar.

A equipe mexicana manteve-se firme na defesa e aproveitou uma das poucas oportunidades que teve para garantir a vitória. Com este resultado, o Pachuca celebra seu desempenho no torneio internacional, enquanto o São Paulo se prepara para retomar as competições nacionais.

Assista ao vídeo - Confira a íntegra da disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup, entre Pachuca e São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!