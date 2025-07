Pachuca vence São Paulo nos minutos finais e conquista terceiro lugar na The Women’s Cup Gol de Nayeli Díaz assegura vitória mexicana em partida disputada na Arena Barueri The Women's Cup|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 19h54 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h54 ) twitter

Melhores momentos: São Paulo perde para o Pachuca no fim e fica em último na The Women's Cup

Na disputa pelo terceiro lugar da The Women’s Cup, o São Paulo foi derrotado pelo Pachuca. O gol decisivo foi marcado por Nayeli Díaz nos minutos finais do jogo, após um cruzamento preciso de Nina Nicosia, garantindo a vitória da equipe mexicana na Arena Barueri.

O confronto ocorreu nesta quinta-feira, com ambas as equipes lutando intensamente pela terceira colocação do torneio. Apesar das chances criadas por ambos os lados, o Pachuca mostrou-se mais eficiente ao aproveitar suas oportunidades, assegurando assim a terceira posição na competição. Com este resultado, o São Paulo termina em quarto lugar no torneio realizado na Grande São Paulo.

Assista ao vídeo - Melhores momentos: São Paulo perde para o Pachuca no fim e fica em último na The Women’s Cup

