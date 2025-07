Palmeiras perde título da The Women’s Cup nos pênaltis para Racing Louisville Time americano conquista bicampeonato após disputa acirrada de pênaltis The Women's Cup|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h09 ) twitter

Melhores momentos: Palmeiras cai nos pênaltis para o Racing Louisville na final da The Women's Cup

O Palmeiras não conseguiu vencer a final da The Women’s Cup contra o Racing Louisville, resultando na perda do título após um embate acirrado. Durante o confronto, o Racing abriu o placar no primeiro tempo com Emma Sears aos 38 minutos. O Palmeiras empatou no início do segundo tempo com Brenna Carolina.

A partida foi decidida nos pênaltis após empate em tempo regulamentar. Brenna Carolina marcou para o Palmeiras durante a disputa, mas a goleira Blumer defendeu várias cobranças palmeirenses, enquanto Tainá também brilhou defendendo para o Palmeiras. No entanto, o Racing mostrou frieza nas penalidades, com Emma Sears e Demelo sendo decisivas para assegurar a vitória e conquistar o título.

Assista ao vídeo - Melhores momentos: Palmeiras cai nos pênaltis para o Racing Louisville na final da The Women’s Cup

