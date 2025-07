‘The Women’s Cup’ estreia neste sábado (19): conheça os times participantes do torneio RECORD NEWS exibe ao vivo os confrontos nos dias 19, 20 e 24 de julho, na Arena Barueri (SP) The Women's Cup|Amanda Gdikian*, do R7 18/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h12 ) twitter

Racing Louisville chega ao Brasil para a The Women's Cup; competição ainda tem o mexicano Pachuca, além de São Paulo e Palmeiras Reprodução/Instagram @thewomenscupofficial - 18.07.2025

A RECORD NEWS transmitirá, ao vivo e com exclusividade em TV aberta para todo o Brasil, a The Women’s Cup, entre os dias 19 a 24 de julho. Os jogos acontecerão na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Esse será um dos principais torneios para o desenvolvimento do futebol feminino, que será realizado pela primeira vez no país, reunindo equipes do Brasil, Estados Unidos e México.

O brasileiros Palmeiras e São Paulo enfrentam Pachuca, do México, e Racing Louisville, dos Estados Unidos. A competição representa uma forma de valorizar o futebol feminino jogado nas Américas.

O campeonato começa com as duas semifinais: a primeira será o duelo entre São Paulo e Racing Louisville, no sábado (19), às 17h. E a segunda semifinal acontecerá no domingo (20), com o confronto entre Palmeiras e Pachuca, também às 17h.

As 'Tuzas', como é chamado o time feminino do Pachuca, chegam para o torneio logo após uma conquista inédita no México Reprodução/Instagram @tuzasoficial - 13.05.2025

Já o encerramento do torneio acontece na quinta-feira (24), com rodada dupla. A disputa pelo terceiro lugar às 17h e, mais tarde, os vencedores das semifinais se enfrentarão na final, às 20h, para decidir o título.

Conheça os clubes que participarão desta edição do campeonato:

São Paulo

O São Paulo chega na The Women’s Cup com uma sequência de vitórias no Brasileirão Feminino, ocupando o terceiro lugar na disputa. O time terá desfalque de duas jogadoras, Dudinha e Kaká, que estão escaladas para defender a seleção brasileira feminina na Copa América.

São Paulo faz uma boa campanha no Brasileirão Feminino e foi campeão da Supercopa em 2025 Reprodução/Instagram @saopaulofc_fem

Nomes de destaque do elenco são a atacante Giovanna Crivelari e a camisa 10 Camilinha, que atua como meio-campista. O técnico da equipe é Thiago Viana, que lidera o time desde 2023. Em 2025, o clube conquistou o título da Supercopa Feminina pela primeira vez em 2025 e quebrou a hegemonia do Corinthians, tricampeão da competição.

Palmeiras

Palmeira disputa a The Women's Cup pela segunda vez após vice-campeonato em 2024 Reprodução/Instagram @palmeirasfeminino

O Palmeiras é o único clube brasileiro que já disputou o torneio, em 2024, quando foi vice-campeão após perder a final para a Juventus. A técnica Camilla Orlando comanda uma equipe vitoriosa. Nesta semana, o clube terminou o torneio amistoso Teal Rising Cup em terceiro lugar. Na The Women’s Cup de 2024, o Palmeiras foi vice-campeão.

A atacante Amanda Gutierres é a artilheira do time, com 15 gols marcados nos últimos 15 jogos do time pelo Brasileirão, mas a jogadora está convocada para defender a seleção brasileira. Outras Palestrinas de destaque no elenco são a volante Brena Carolina, a meio-campista Andressinha e a também meio-campista Diany.

Pachuca

Fundado em 2016, o time feminino do Pachuca segue como uma das melhores equipes do México e vem para a The Women’s Cup com uma glória recente. O clube tem como pontos fortes o talento e espontaneidade em campo.

Pachuca conquistou o título recente de campeãs das campeãs pela Liga MX Femenil Reprodução/Instagram @tuzasoficial

As jogadoras do Pachuca chegam ao Brasil com o título de campeãs das campeãs pela Liga MX Feminina, após vencer o Monterrey em uma espécie de supercopa, no qual as vencedoras das duas etapas da temporada se enfrentam.

Com o campeonato conquistado, as Tuzas, como são conhecidas, se consagraram como o único time do país a pôr as mãos nas taças dos três principais títulos nacionais — Copa do México Feminina (2017), Liga do México Feminina (2025) e Campeã das Campeãs (2025).

Sob o comando de Juan Cacho, os principais nomes do clube são: a atacante Charlyn Corral, a goleira Esthefanny Barreras — que já vestiram a camisa da seleção mexicana — a zagueira Mariana Cadena e a meio-campista Andrea Pereira.

Racing Louisville

O Racing Louisville, fundado em 2021, já disputou o torneio nas edições de 2021, 2022 e 2024. Comandado pela treinadora Beverly Yanez, o time ocupa a sétima colocação da NWSL (Liga Nacional de Futebol Feminino, na sigla em inglês), a principal liga norte-americana de futebol feminino, com seis vitórias, dois empates e cinco derrotas. A artilheira da equipe na temporada é a atacante Emma Sears, com seis gols marcados.

O Racing Louisville já disputou a The Women's Cup três vezes e venceu o campeonato em 2021, jogando em casa Reprodução/Instagram @recinglouisvillefc

A equipe tem desfalques de algumas jogadoras convocadas pelas respectivas seleções, como Ary Borges, que disputa a Copa América pela seleção brasileira, a zagueira colombiana Ángela Barón.

Em 2021, o Racing conquistou a primeira The Women’s Cup jogando em casa, no estádio Lynn Family. O clube enfrentou o poderoso Bayern de Munique na final e venceu a disputa nos pênaltis.

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano