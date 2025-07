Racing Louisville elimina São Paulo nos pênaltis na The Women’s Cup Equipe americana avança à final após empate no tempo regulamentar e vitória nas penalidades The Women's Cup|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h31 ) twitter

Na semifinal do torneio amistoso The Women’s Cup, realizada no sábado na Arena Barueri, o Racing Louisville venceu o São Paulo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Savannah DeMello marcou para o time americano aos 13 minutos do primeiro tempo, enquanto Giovana Crivelari empatou para as paulistas no início do segundo tempo.

Com o empate persistindo até o final da partida, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. O Racing Louisville converteu quatro penalidades contra duas do São Paulo, garantindo assim sua vaga na final do torneio que acontecerá na quinta-feira. O São Paulo disputará a terceira colocação no mesmo dia. Os adversários serão definidos no confronto entre Palmeiras e Pachuca.

